Доннарумма: конкуренции с Навасом в следующем сезоне не будет. Клуб сделает свой выбор

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о конкуренции с другим голкипером парижан Кейлором Навасом.

«У меня очень хорошие отношения с Кейлором, мы неплохие ребята. Мы понимаем всю ситуацию с нашей конкуренций, но это трудно. Мы хорошо справились с нагрузкой, распределили обязанности между собой. На вопрос, хочу ли я снова иметь такой уровень конкуренции в следующем сезоне, я бы ответил, что клуб сделает выбор и оставит кого-то из нас», — цитирует игрока AFP.

В текущем сезоне итальянец провёл за парижан в Лиге 1 16 матчей. В 4 из них оне не пропустил ни одного гола. Костариканец Навас принял участие в 20 играх в чемпионате Франции, при этом 8 раз ему удалось оставить свои ворота сухими.

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