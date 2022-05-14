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Г. Кэхилл: если бы у «Челси» было 11 Аспиликуэт, они каждый год бы выигрывали АПЛ

Г. Кэхилл: если бы у «Челси» было 11 Аспиликуэт, они каждый год бы выигрывали АПЛ
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Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл поделился мнением о защитнике лондонского клуба Сесаре Аспиликуэте.

«Как только Сесар переступил порог клубной базы, началась его история успеха. Посмотрите, сколько футболистов приходит и уходит из «Челси». Есть дорогостоящие трансферы, отличные игроки, которым тяжело играть в «Челси» на протяжении нескольких лет. Ты не продержишься в клубе так долго, как Аспиликуэта в «Челси», не будучи фантастическим игроком. Но нужно и нечто большее. Нужны менталитет победителя, скорость работы и толстая кожа. Иметь только что-то одно из этого недостаточно. У Сесара есть всё. Если бы в команде было 11 Аспиликуэт, «Челси» каждый год бы становился чемпионом Англии», — приводит слова Кэхилла The Sun.

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