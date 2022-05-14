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Аршавин: все в «Зените» получали удовольствие от работы с Диком Адвокатом

Аршавин: все в «Зените» получали удовольствие от работы с Диком Адвокатом
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о работе Дика Адвоката главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.

«Все, кто находился в команде, получали удовольствие от работы с Диком Адвокатом, от игры и от нахождения в команде. Было много сильных футболистов. И сейчас, конечно, есть чувство ностальгии по тому периоду. Но что касается романтики, у каждого она своя.

Ну, во-первых, мне кажется, что фишки на установке он никогда не двигал. Обычно он писал на листе – примерно одни и те же тезисы, которые должны воплотиться на поле и тогда мы победим. Так как мы побеждали часто, переписывать ему приходилось крайне редко. Да, перед финалом Кубка УЕФА было такое сопоставление – сколько человек живёт в странах, которые мы представляем. Что за нас такая огромная страна, которая ждёт от нас успеха, и мы можем сделать их счастливыми», — цитирует Аршавина «Радио Зенит».

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