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Альваро Мората может перейти в «Барселону»

Альваро Мората может перейти в «Барселону»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает Морату в качестве альтернативы нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.

Напомним, Мората перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Атлетико» в 2020 году. В нынешнем сезоне 29-летний испанский футболист принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Мораты с «Атлетико» рассчитан до конца следующего сезона. С 2014 года Мората вызывается в национальную команду Испании.

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