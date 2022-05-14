Альваро Мората может перейти в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, каталонский клуб рассматривает Морату в качестве альтернативы нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.
Напомним, Мората перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Атлетико» в 2020 году. В нынешнем сезоне 29-летний испанский футболист принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Мораты с «Атлетико» рассчитан до конца следующего сезона. С 2014 года Мората вызывается в национальную команду Испании.
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