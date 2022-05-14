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Жиго: первые дни в «Спартаке» помогали Глушаков и Ещенко со своим неповторимым английским

Жиго: первые дни в «Спартаке» помогали Глушаков и Ещенко со своим неповторимым английским
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Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился воспоминаниями о своих первых днях в московском клубе.

«Помню, как прилетел в Шереметьево. Это сейчас я уже неплохо понимаю русский язык, а тогда даже с английским всё было очень грустно. К тому же всё вокруг казалось мне каким-то огромным, чувствовал себя странно. Меня сразу отвезли в Тарасовку, там впервые встретился с Массимо Каррерой.

В первые дни мне помогали освоиться Зе Луиш и другие легионеры, капитан Глушаков, а также Ещенко со своим неповторимым английским. И только спустя некоторое время из отпуска прилетел Ханни, с которым я мог говорить по-французски. Сразу стало проще», — приводит слова Жиго пресс-служба московского «Спартака».

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