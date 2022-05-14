Самуэль Жиго: сейчас у меня в «Спартаке» одна мечта — поднять трофей над головой

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о 100-м матче за красно-белых. Этой отметки французский игрок достиг в матче 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).
«Провести столько игр за «Спартак» — привилегия. За эти годы я узнал многое об истории клуба, его легендах и победах. Всегда старался соответствовать спартаковским традициям и честно биться на поле. Были и сложные периоды, но я счастлив, что несколько лет назад сделал самый правильный выбор в своей карьере.
У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. И сейчас у меня одна мечта — поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию.
«Марсель» — команда, за которую я переживаю всю жизнь, но решение покинуть «Спартак» далось очень непросто. Я навсегда останусь фанатом красно-белых. Благодаря этому клубу я узнал Россию, у меня появилось много замечательных друзей, я приобрёл огромный опыт, в том числе в еврокубках. Осталось красиво завершить этот путь», — приводит слова Жиго пресс-служба «Спартака».
- 14 мая 2022
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