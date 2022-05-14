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РФС не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

РФС не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию футбола
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС не рассматривает вариант перехода в Азию. Мы являемся членами УЕФА, такими и остаёмся. Было много слухов об исключени из УЕФА, но они не имеют под собой основания. Такого вопроса в повестке не было», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Таким образом, российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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