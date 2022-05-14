Дюков: возможно ли какое-то изменение статуса крымского футбола? Вы же знаете ответ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о крымском футболе.

«В сложившейся ситуации возможно ли какое-то изменение статуса крымского футбола? Вы же знаете ответ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Крымский футбольный союз был создан в 2015 году при содействии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со специальным статусом. Тогда президентом организации стал Юрий Ветоха, который также занимает пост депутата крымского парламента. В декабре прошлого года новым главой организации стал Сергей Бородкин. В региональном чемпионате выступают восемь команд, турнир проходит в четыре круга (28 туров). Действующий чемпион — «Севастополь».