Спортдиректор «Динамо» Бувач: будет ли лёгкая игра с «Локомотивом»? Всегда лёгкая!

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом».



«Будет ли лёгкая игра с «Локомотивом»? Всегда лёгкая!» — передаёт слова Бувача корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 14 мая, состоится матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».