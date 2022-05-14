Сегодня, 14 мая, проходит матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Локомотив» — «Динамо».

Тин Едвай сравнял счёт. Антон Миранчук за счёт индивидуального прохода сумел заработать ещё один угловой у ворот «Динамо». С левого фланга последовал навес в штрафную — Тин Едвай взмыл вверх и вогнал мяч в девятку. Роман Евгеньев не уследил за своим оппонентом и не смог помешать Тину поразить ворота.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».