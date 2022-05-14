Фёдор Смолов догнал Павлюченко по количеству голов в РПЛ
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов догнал бывшего форварда «Локомотива» и «Спартака» Романа Павлюченко по количеству голов в Российской Премьер-Лиге.
Таким образом, Фёдор вышел на третье место по общему количеству голов в чемпионате России. Его опережают лишь бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков (133) и другой нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба (148).
Сейчас между собой в 28-м туре РПЛ играют «Локомотив» и «Динамо». После 1 тайма бело-голубые ведут со счётом 3:1.
«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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