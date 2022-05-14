В «Сочи» креативно отреагировали на потерю очков «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала пост в телеграм-канале, посвящённый ничейному результату матча между «Локомотивом» и «Динамо» (3:3) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Бело-голубые потеряли очки и не смогли опередить сочинскую команду в турнирной таблице. Теперь у обоих коллективов по 53 очка, а судьбу второго места они решат в очном матче в последнем туре чемпионата России.
В очном матче команд в первом круге победу одержало «Динамо» со счётом 1:0, что позволяет команде опережать «Сочи» в турнирной таблице за счёт личных встреч. В последнем туре «Динамо» и «Сочи» во встрече на «ВТБ Арене» определят судьбу второго места в турнирной таблице чемпионата России нынешнего сезона.
«Сочи» для итогового второго места в турнирной таблице РПЛ устроит в матче с московским «Динамо» лишь победа.
- 14 мая 2022
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