Гильерме обратился к болельщикам после последнего домашнего матча «Локомотива» в сезоне
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Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме обратился к болельщикам железнодорожников после игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (3:3).
«Дорогие болельщики, хотим поблагодарить вас за последнюю домашнюю игру в этом сезоне. Этот сезон был тяжёлым для нас. Хочу поблагодарить вас за ваше терпение к нам. Я прекрасно всё понимаю, но хочу, чтобы и вы понимали: у нас идёт новый проект. Для нас и вас «Локомотив» — это любимый клуб», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте турнирной таблицы.
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