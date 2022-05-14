Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильерме обратился к болельщикам после последнего домашнего матча «Локомотива» в сезоне

Гильерме обратился к болельщикам после последнего домашнего матча «Локомотива» в сезоне
Комментарии

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме обратился к болельщикам железнодорожников после игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (3:3).

«Дорогие болельщики, хотим поблагодарить вас за последнюю домашнюю игру в этом сезоне. Этот сезон был тяжёлым для нас. Хочу поблагодарить вас за ваше терпение к нам. Я прекрасно всё понимаю, но хочу, чтобы и вы понимали: у нас идёт новый проект. Для нас и вас «Локомотив» — это любимый клуб», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте турнирной таблицы.

«Спартак» останется за топ-7? Всё в руках «Крыльев Советов» в Грозном! LIVE «Спартак» останется за топ-7? Всё в руках «Крыльев Советов» в Грозном! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022