Лев Лещенко затруднился ответить на вопрос, сможет ли «Динамо» обыграть «Сочи» в 30-м туре

Болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал результат матча в рамках 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который завершился со счётом 3:3.



«Печально, что «Динамо» упустило победу с 3:1. Но «Сочи» вчера тоже сыграло вничью с «Нижним Новгородом. Последний тур будет решающим для «Динамо» в борьбе за второе место. Сможет ли «Динамо» победить «Сочи»? Не знаю, трудно сказать», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».