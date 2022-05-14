Игрок «Рубина» Тальби: хорошо, что в оставшихся матчах мы встретимся с конкурентами

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился ожиданиями от двух заключительных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Уралу» так же нужна победа, как и нам, поэтому они отдадут всех себя перед своими болельщиками. Они играют дома, поэтому мы знаем, что это будет непростая задачка для нас. Но мы готовы, мы усердно и очень интенсивно готовились в течение всей недели, поэтому мы надеемся и верим, что сделаем своё дело и вернёмся домой с тремя очками.
Я думаю, для нас хорошо, что мы будем играть с прямыми конкурентами. Потому что это будет большой вызов для нас. Мы знаем, что у нас впереди будет два настоящих финала. Мы должны быть уверены в себе и воспринять ближайшие две игры как вызов. Я думаю, что мы будем готовы к этому вызову, нам нужно выиграть две оставшиеся игры. Мы знаем, что эти матчи не будут простыми: все команды хотят побеждать, никто не хочет вылетать. Поэтому нам просто надо сделать свою работу, надеюсь, что мы будем вознаграждены за все наши старания», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
- 14 мая 2022
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:38
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:35
-
20:34
-
20:33
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:18
-
20:13
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
19:57
-
19:54
-
19:48
-
19:45
-
19:44