Игрок «Рубина» Тальби: хорошо, что в оставшихся матчах мы встретимся с конкурентами

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился ожиданиями от двух заключительных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Уралу» так же нужна победа, как и нам, поэтому они отдадут всех себя перед своими болельщиками. Они играют дома, поэтому мы знаем, что это будет непростая задачка для нас. Но мы готовы, мы усердно и очень интенсивно готовились в течение всей недели, поэтому мы надеемся и верим, что сделаем своё дело и вернёмся домой с тремя очками.

Я думаю, для нас хорошо, что мы будем играть с прямыми конкурентами. Потому что это будет большой вызов для нас. Мы знаем, что у нас впереди будет два настоящих финала. Мы должны быть уверены в себе и воспринять ближайшие две игры как вызов. Я думаю, что мы будем готовы к этому вызову, нам нужно выиграть две оставшиеся игры. Мы знаем, что эти матчи не будут простыми: все команды хотят побеждать, никто не хочет вылетать. Поэтому нам просто надо сделать свою работу, надеюсь, что мы будем вознаграждены за все наши старания», — цитирует игрока пресс-служба клуба.