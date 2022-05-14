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Клопп стал первым немецким тренером, выигравшим Кубок Англии

Клопп стал первым немецким тренером, выигравшим Кубок Англии
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вошёл в историю, став первым немецким специалистом, которому удалось выиграть кубок Англии. Сегодня, 14 мая, красные в финале турнира в серии пенальти обыграли «Челси».

С «Ливерпулем» Клопп также выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок английской лиги.

«Ливерпуль» в восьмой раз выиграл Кубок Англии. По количеству побед в Кубке Англии «Ливерпуль» сравнялся с «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Теперь команды делят третье место в этом списке. Чаще них победу в турнире одерживали лишь «Манчестер Юнайтед» (12 раз) и «Арсенал» (14 раз).

Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).

Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди.

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