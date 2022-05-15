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«В команде царит атмосфера безразличия». The Athletic – об итогах работы Рангника в «МЮ»

«В команде царит атмосфера безразличия». The Athletic – об итогах работы Рангника в «МЮ»
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Авторитетное британское издание The Athletic подводит итоги работы тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» во главе с 63-летним немецким специалистом Ральфом Рангником.

Как отмечает источник, к последней неделе работы Рангника среди игроков «манкунианцев» царит атмосфера безразличия. Игра команды и результат в матче с «Брайтоном» со счётом 0:4 не стали неожиданностью ни для кого, учитывая, что подготовка к матчу состояла из тренировок, проводимых тренерами Крисом Армасом и Юэном Шарпом под присмотром Рангника.

В преддверии встречи в чемпионате Англии тренировка проходила на умеренных скоростях, отрабатывались стандартные упражнения, было небольшое количество беговой работы – всё это было мало характерно для стиля игры «Брайтона». Уровень тренерской подготовки в течение некоторого времени был предметом обсуждения среди игроков, и источники, близкие к раздевалке, оценивают его «значительно ниже» уровня предшественников Майкла Кэррика и Кирана МакКенны.

Самые возрастные тренеры в футболе.

В качестве ключевых претензий к Рангнику отмечается также, что Ральф так и не сумел определиться с системой и стилем игры команды, что приводило к тому, что футболисты не понимали своих ролей. Большое количество дней отдыха – также могло являться причиной безвольной игры футболистов «Юнайтед», на некоторые тренировочные сессии не успевал возвращаться даже сам Рангник. Усугубляло напряжённую обстановку и нарастающее количество откровенных интервью немецкого специалиста.

Напомним, «Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков в 37 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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