Два футболиста «Манчестер Юнайтед» устроили драку после тренировки

Два игрока «Манчестер Юнайтед» устроили драку после тренировки, сообщает The Sun. По информации источника, они набросились друг на друга с кулаками, после чего партнёрам пришлось их разнимать. Тренировка была завершена досрочно — всех игроков отправили в раздевалку.



Напомним, тен Хаг, возглавляющий «Аякс», станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона. Нынешним наставником команды является немецкий специалист Ральф Рангник.



Ранее стало известно, что нидерландский специалист считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» нужны дополнительные тренировки, чтобы адаптироваться к его стилю игры. Предсезонная подготовка «красных дьяволов» должна начаться 4 июля, за месяц до старта сезона английской Премьер-лиги, однако тен Хаг намерен сократить отпуск футболистов и начать тренировочный процесс 20 июня.

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