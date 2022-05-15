Агент Погба в понедельник прибудет в Турин на переговоры с «Ювентусом»

Представитель 29-летнего звёздного хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба уже в понедельник, 16 мая, прибудет в Турин (Италия) для переговоров по контракту с «Ювентусом», за который ранее уже выступал этот французский игрок. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Как отмечает источник, зарплата по-прежнему остаётся главной проблемой для потенциального возвращения, но пока Погба продолжает изучать варианты продолжения карьеры после того, как решил, что не будет продлевать действующее соглашение с «Манчестер Юнайтед».
«Пари Сен-Жермен» также ведёт переговоры с агентами Погба, а «Манчестер Сити», несмотря на слухи, не заинтересован в игроке.
Напомним, в нынешнем сезоне Погба принял участие в 27 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами.
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