«Ювентус» уверен, что является фаворитом на подписание Погба

«Ювентус» уверен в том, что они являются фаворитами на подписание контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, сообщает Mirror.

Сообщается, что «ПСЖ» также сделал предложение Погба. Сам игрок ещё ждёт предложение со стороны «Реала».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может предложить игроку € 7-8 млн в год фиксированной зарплаты, а также вступительный бонус.

В текущем сезоне Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один мяч и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предположил, что Поль Погба уже сыграл свой последний матч за «красных дьяволов».