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«Милан» связался с агентами Ориги. Игрок готов принять условия клуба

«Милан» связался с агентами Ориги. Игрок готов принять условия клуба
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«Милан» связался с агентами бельгийского нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

По информации источника, итальянский клуб официально связался с представителями бельгийского форварда. Ориги же сам не против в перейти в итальянский клуб. Игрок готов принять контракт на € 4 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что форвард получил предложения ещё от трёх клубов из АПЛ и Бундеслиги.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в шести матчах чемпионата Англии и забил три мяча. Также на его счету гол и результативная передача в семи матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в трёх матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.

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