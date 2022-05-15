Юрген Клопп: квадрупл – безумие, слишком выдающееся достижение, но «Ливерпуль» ещё в гонке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в Кубке Англии оценил шансы команды сделать квадрупл по итогам сезона-2021/2022.

В финале Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» (0:0, пен. 6:5). Ранее подопечные Юргена Клоппа завоевали Кубок Английской Лиги, в финале также победив «Челси» по итогам серии пенальти. Мерсисайдцы остаются в гонке за победу в английской Премьер-Лиге, а также сыграют в финале Лиги чемпионов.

«Квадрупл — безумие, слишком выдающееся достижение, чтобы мы могли говорить о нём, но «Ливерпуль» ещё в гонке, если вы хотите. Во вторник вечером мы играем с «Саутгемптоном», и я понятия не имею, кого смогу выпустить на этот матч.

Для «Саутгемптона» это последняя домашняя игра сезона. Они не захотят проигрывать последний домашний матч сезона, так что нам будет невероятно сложно», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 36 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на три балла.