Тимо Вернер: вместо «Ливерпуля» выбрал «Челси» и выиграл ЛЧ. Не самое худшее решение

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».
«Когда я выступал за «РБ Лейпциг», у меня была возможность перейти в английскую Премьер-лигу. «Ливерпуль» был в моих мыслях, но в конце концов я выбрал «Челси» и стал победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Не самое худшее решение.
Клопп — один из лучших немецких тренеров. Не хочу атаковать нашего наставника, но за последние годы он выиграл больше всего трофеев. У Юргена очень приятный характер — такой характер по душе немцам, потому что он кажется весёлым. Немцы любят таких, как Юрген Клопп и Томас Мюллер — они дружелюбны и располагают к себе. Они говорят то, что думают, а искренность — это важно», — приводит слова Вернера Evening Standard.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
- 15 мая 2022
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