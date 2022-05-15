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Тимо Вернер: вместо «Ливерпуля» выбрал «Челси» и выиграл ЛЧ. Не самое худшее решение

Тимо Вернер: вместо «Ливерпуля» выбрал «Челси» и выиграл ЛЧ. Не самое худшее решение
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

«Когда я выступал за «РБ Лейпциг», у меня была возможность перейти в английскую Премьер-лигу. «Ливерпуль» был в моих мыслях, но в конце концов я выбрал «Челси» и стал победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Не самое худшее решение.

Клопп — один из лучших немецких тренеров. Не хочу атаковать нашего наставника, но за последние годы он выиграл больше всего трофеев. У Юргена очень приятный характер — такой характер по душе немцам, потому что он кажется весёлым. Немцы любят таких, как Юрген Клопп и Томас Мюллер — они дружелюбны и располагают к себе. Они говорят то, что думают, а искренность — это важно», — приводит слова Вернера Evening Standard.

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