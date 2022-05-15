Бышовец: сегодня увидим желание «Спартака» реабилитироваться за 1:7 от «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит», который состоится сегодня, 15 мая.

«Сегодняшний матч — испытание для спартаковцев. Дерби — все естественно находятся под высоким градусом самоотдачи и чувства ответственности. Сегодня нас ждёт горячая борьба. Сегодня мы увидим желание спартаковцев реабилитировать себя после громкого поражения.



Не думаю, что у «Зенита» будет стоять задача повторить разгром первого круга. Мотивация для иностранцев может не быть достаточно высокой. Сегодня «Зенит» надо оценивать, как команду, которая имеет преимущество перед многими из команд. У них хорошая диаспора бразильцев: они привнесли доминирование по контролю, владению мяча, индивидуальные качества. Их вклад в победу как правило привносит не только зрелище, но и результат.



Данный матч не сильно повлияет на концовку сезона. Только победа в Кубке может спасти сезон для «Спартака», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.