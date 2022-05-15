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В «Спартаке» не исключили, что все три летних сбора команда проведёт на базе в Тарасовке

В «Спартаке» не исключили, что все три летних сбора команда проведёт на базе в Тарасовке
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о месте проведения летних тренировочных сборов московского клуба.

«Пока рабочий вариант со всеми тремя сборами — Тарасовка. Финального решения нет. Может быть, что-то ещё поменяется. Есть разные варианты: нам предлагали заграничные варианты. Но летом Турция и Дубай в +45 — это тяжеловато. У нас прекрасная база в Тарасовке. Мы там прекрасно оттренируемся. Но это не финальное решение», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».

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