В «Спартаке» не исключили, что все три летних сбора команда проведёт на базе в Тарасовке

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о месте проведения летних тренировочных сборов московского клуба.
«Пока рабочий вариант со всеми тремя сборами — Тарасовка. Финального решения нет. Может быть, что-то ещё поменяется. Есть разные варианты: нам предлагали заграничные варианты. Но летом Турция и Дубай в +45 — это тяжеловато. У нас прекрасная база в Тарасовке. Мы там прекрасно оттренируемся. Но это не финальное решение», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».
- 15 мая 2022
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:40
-
16:32
-
16:31
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:45
-
15:37
-
15:32
-
15:32
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:14
-
15:05
-
15:05
-
14:46
-
14:20
-
14:11
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:38
-
13:31
-
13:30