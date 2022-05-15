Р. Билялетдинов: «Зенит» и «Спартак» могут сделать «Рубину» вполне приличный сезон

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о перспективах казанского клуба.
«Может, все эмоции они приберегли на решающий матч с «Уфой». Дальше проблема с креативом, да и скорость исполнения не очень хорошая. «Урал» мог при желании и четыре забить.
В «Уфе» немного другой стиль игры. Не всегда им удаётся комбинировать. Для меня это плохо выраженный стиль — всё прогнозируемо. Поэтому они и внизу турнирной таблицы. Одного Агаларова не хватает. В последнем матче с «Рубином», тем более на выезде, «Уфа» не будет блистать. Думаю, «Рубин» не проиграет. Тем самым казанцы не вылетят напрямую. При победе «Рубин» может всё исправить. Им может помочь «Спартак», а также «Зенит». И все разговоры забудутся. «Зенит» и «Спартак» могут сделать «Рубину» вполне приличный сезон», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 15 мая 2022
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