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Усман Дембеле может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии»

Усман Дембеле может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии»
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, соглашение 24-летнего французского футболиста с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Стороны до сих пор не согласовали продление соглашения.

Дембеле стал игроком испанского клуба в 2017 году, перейдя из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне нападающий в 31 матче во всех турнирах забил два гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг выразил надежду, что Дембеле останется в команде.

Видеообзор матча 36-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Сельта» (3:1):

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