«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал Сосьедад».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.
После 36 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Баскская команда набрала 59 очков. «Вильярреал» с 56 очками идёт в таблице следом за «Реалом Сосьедад». Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 84 очка. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
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