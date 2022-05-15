Роман Шаронов высказался о крупном поражении «Рубина» в матче с «Уралом»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал разгромное поражение команды от «Урала» (0:3) в 29-м туре РПЛ.
«Если мы говорим про «Урал», исходя из того сопротивления, которое оказывал «Рубин», была видна командная игра в атаке. В команде Шалимова я бы отметил трёх игроков, которые мне сегодня больше всех понравились: Подберёзкина, Шатова и Железнова. Почему говорю про Железнова? Он был в системе «Рубина». Мне удалось с ним немного совсем поработать в молодёжной команде, и я рад, что он играет в Премьер-Лиге.
Что касается «Рубина», в атаке команда ничего не предоставила. Моё мнение – у команды есть игроки, через которых можно строить позиционную атаку, а не только контратаковать. Это Тальби, Самошников, Абильгор, Кучаев.
Сможет ли «Рубин» остаться в РПЛ? Игра покажет. Мы посмотрим. Мне интересно, как будет складываться матч, какая стратегия будет выбрана. Поэтому посмотрим», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 15 мая 2022
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