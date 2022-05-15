Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение «Рубина» в матче с «Уралом».



«Сложно что-то комментировать. «Урал» был сильнее — одержал заслуженную победу. Поэтому могу только поздравить команду соперника.



«Урал» не дал сыграть как надо или «Рубин» не показал тот уровень, на который способен? Нам бы понять уровень, на который способна команда, — а в таком случае было бы несколько легче отвечать на вопрос.



Если бы была шкала для оценки мотивации, я бы мог что-то говорить. Но очень сложно ответить на вопрос, касающийся мотивации», — сказал Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча с «Уралом».

«Рубин» после поражения в матче с «Уралом» опустился на 14-ю строчку турнирной таблицы и в случае проигрыша в матче 30-го тура с «Уфой» рискует вылететь из РПЛ.