«Хетафе» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.



После 36 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 72 очка. «Хетафе» с 38 очками находится на 15-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (84). «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.