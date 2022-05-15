Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хетафе» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Хетафе» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

После 36 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 72 очка. «Хетафе» с 38 очками находится на 15-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (84). «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022