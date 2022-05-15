«Барселона» и «Хетафе» огласили стартовые составы на матч чемпионата Испании

Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Барселоны» на матч 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона».
«Хетафе»: Сория, Даконам, Куэнка, Оливейра, Йокушлу, Суарес, Аленья, Арамбарри, Максимович, Унал, Майораль.
«Барселона»: тер Штеген, Алвес, Лангле, Мингеса, Бальде, Бускетс, Пуч, Гави, Депай, Торрес, Обамеянг.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.
После 36 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 72 очка. «Хетафе» с 38 очками находится на 15-й строчке в таблице.
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