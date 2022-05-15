Арбитр Федотов: Ушакова правильно не удалили в игре с «Краснодаром»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с нарушением нападающего Егора Ушакова на полузащитнике Эдуарде Сперцяне в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Ушакова правильно не удалили в игре с «Краснодаром». Это жёлтая карточка, тут важно место попадания – голеностоп. Если бы в другое место попал – то да, всё для красной карточки было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Владимир Миневич из Смоленска и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

Московский ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (46) находится на пятом месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».