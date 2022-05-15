Арбитр Федотов: Ушакова правильно не удалили в игре с «Краснодаром»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с нарушением нападающего Егора Ушакова на полузащитнике Эдуарде Сперцяне в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Ушакова правильно не удалили в игре с «Краснодаром». Это жёлтая карточка, тут важно место попадания – голеностоп. Если бы в другое место попал – то да, всё для красной карточки было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Владимир Миневич из Смоленска и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Московский ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (46) находится на пятом месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
- 15 мая 2022
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