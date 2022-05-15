«Спартак» обратился к Жиго на французском языке

Московский «Спартак» опубликовал пост в адрес защитника команды Самуэля Жиго. Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:1) стала для французского футболиста последней на «Открытие Банк Арене». С нового сезона Жиго будет играть за «Марсель».

«Merci pour tout, Samuel!» — сказано в сообщении «Спартака» в телеграм-канале. Фраза переводится как «Спасибо за всё, Самуэль!».

Жиго выступал за московскую команду с 2018 года.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).