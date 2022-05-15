Роман Широков прокомментировал третье поражение ЦСКА подряд в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал поражение московского ЦСКА в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1). Это третий проигрыш армейцев в чемпионате России подряд.

«ЦСКА впервые за 21 год проиграл в РПЛ три матча подряд, не забив ни одного мяча? Когда-то же надо начинать. После трёх-четырёх стартовых туров армейцы говорили, что могут навязать борьбу «Зениту». Была возможность зацепиться после четырёх подряд побед. Следующие три матча показали, что они не готовы к этому. Потом я не знаю, что у них произошло. Результаты пошли по нисходящей. Какие-то ровные матчи они выигрывали, какие-то проигрывали. Хотя сегодня они в меньшей степени заслуживали поражение.

Во втором тайме армейцы полностью контролировали игру. Но когда ты сам не забиваешь, то, естественно, какой-то момент у соперника будет. В принципе, «Краснодар» в целом заслужил три очка. Молодые ребята бились до победного. Но я не скажу, что ЦСКА заслужил поражение. По крайней мере, они играли достаточно неплохо. Единственное, чего им не хватало, — забить гол. Хотя моменты были. Таблица — зеркало того, что натренировали и наиграли за сезон. Поэтому, наверное, в таблице обход «Краснодаром» ЦСКА логичен», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.