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Иван Сергеев: обидно, что у «Зенита» не будет еврокубков. Значит, так надо

Иван Сергеев: обидно, что у «Зенита» не будет еврокубков. Значит, так надо
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал ничью в матче со «Спартаком» (1:1) в 29-м туре РПЛ и высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований на следующий сезон.

«Думаю, что ничья в матче со «Спартаком» закономерна.

Обидно, что у «Зенита» не будет еврокубков. Значит, так надо», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах.

Напомним, ранее УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных от участия в международных турнирах под своей эгидой. «Зенит» в следующем сезоне не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

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