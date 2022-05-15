Сторожук ответил на вопрос, как можно объяснить успехи «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Ожидаемо тяжёлый матч. Побеждать обязывало турнирное положение и ответственность перед болельщиками. Как и всегда, большое спасибо им за активную поддержку. Было сложно, у соперника в составе много хороших футболистов, что особенно проявилось во втором тайме. Первый тайм, можно сказать, был за нами, но второй тайм остался за ЦСКА. У нас на этой неделе было много игроков, испытывающих некоторые проблемы со здоровьем. Игроки, вышедшие сегодня в основе, провели только одну тренировку вчера. Хотелось бы поблагодарить команду, потому что они показали запредельную мотивацию в каждом эпизоде. Всех с победой.

Сегодня у Олусегуна было несколько моментов, в которых было необходимо бить, но он этого не делал. В моментах, когда бил, возможно, стоило лучше отдать передачу. Над этим ещё предстоит работать, всё придёт с опытом. Мы много отрабатываем такие моменты, бьём, проводим заключительные удары на тренировках. Такие нюансы требуют наработки.

Как объяснить хорошую игру с практически новым составом? Ну мы, наверное, всё-таки что-то делаем? Мы много тренируемся. Такой результат — ежедневный труд. Это работа как индивидуальная, так и по отдельным позициям, за что хотелось бы поблагодарить весь тренерский штаб. Мы досконально разбираем как соперника, так и свою игру. Нужно пробовать новое и смотреть, что получается, а что нет. Естественно, были какие-то провальные эпизоды, таймы и игры, без этого никуда, когда команда только строится. Ситуация более-менее выравнивается, приходим к пониманию. Спасибо академии и тренерам, которые там работают. Ребята, которые приходят оттуда, работают по той же системе, что и мы, это немного облегчает адаптацию», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.