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Дзюба — журналистам после матча со «Спартаком»: сейчас вас заведём, ребята… До Белграда

Дзюба — журналистам после матча со «Спартаком»: сейчас вас заведём, ребята… До Белграда
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1) отказался отвечать на вопросы журналистов и покинул стадион в окружении нескольких охранников.

Как сообщает «РБ Спорт», один из журналистов спросил у форварда: «Куда мы идём?». На это он получил ответ: «Мы сейчас заведём вас, ребята… До Белграда».

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересована сербская «Црвена Звезда». Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл в 27 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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