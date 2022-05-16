Стала известна 2-я команда, которая покинет Серию А

«Дженоа» разгромно проиграл «Наполи» (0:3) в 37-м туре итальянской Серии А. Клуб из Генуя официально вылетел из высшего дивизиона Италии.



Генуэзский клуб за тур до конца отстаёт от занимающей 17-е место «Салернитаны» на три очка, но уступает команде из Салерно по личным встречам. Таким образом, «Дженоа» уже не сможет подняться выше 18-й позиции в таблице.



Напомним, ранее Серию А покинула «Венеция». «Салернитана» и «Кальяри» в последнем туре определят последнюю путёвку в Серию Б.

Благодаря победе в матче с «Дженоа» «Наполи» гарантировал себе бронзовые медали чемпионата Италии. Неаполитанская команда после 37 туров набрала 76 очков и находится на третьем месте в таблице Серии А. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке, у него 69 очков и матч в запасе, тем не менее «Старая синьора» не сможет догнать «Наполи».

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