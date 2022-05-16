«Астон Вилла», «Севилья» и «Интер» проявляют интерес к Луису Суаресу
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Стали известны три клуба, которые проявляют интерес к уругвайскому нападающему мадридского «Атлетико» Луису Суаресу, сообщает Fichajes.
По данным источника, в услугах форварда заинтересованы «Астон Вилла», «Севилья» и миланский «Интер».
Напомним, ранее «Атлетико» объявил, что Суарес покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Контракт нападающего истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне Суарес провёл 43 матча за «Атлетико» во всех турнирах, забив 13 голов, а также отдав три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего футболиста в € 10 млн.
Ранее за свою карьеру Суарес также выступала за «Барселону», «Ливерпуль», «Аякс», «Грининген» и «Насьональ».
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