Кристиан Эриксен: хочу играть в Лиге чемпионов

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен изъявил желание вернуться в Лигу чемпионов.
«У меня есть несколько предложений, которые мы тщательно изучим, прежде чем принять окончательное решение. Я бы хотел снова играть в Лиге чемпионов. Это не обязательное условие, но я знаю, как это здорово», — приводит слова Эриксена Viaplay.
Ранее сообщалось, что подписать 30-летнего датского футболиста хотят «Лестер» и «Тоттенхэм», за который Эриксен выступал с 2013 по 2020 год.
Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1, июнь 2021 года) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь. Позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».
- 16 мая 2022
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