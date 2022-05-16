Кристиан Эриксен: хочу играть в Лиге чемпионов

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен изъявил желание вернуться в Лигу чемпионов.



«У меня есть несколько предложений, которые мы тщательно изучим, прежде чем принять окончательное решение. Я бы хотел снова играть в Лиге чемпионов. Это не обязательное условие, но я знаю, как это здорово», — приводит слова Эриксена Viaplay.

Ранее сообщалось, что подписать 30-летнего датского футболиста хотят «Лестер» и «Тоттенхэм», за который Эриксен выступал с 2013 по 2020 год.

Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1, июнь 2021 года) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь. Позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».