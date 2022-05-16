Россиянка Абдуллина выиграла с «Челси» Кубок Англии и оформила золотой дубль

Женская команда «Челси», в составе которой выступает российская футболистка Алсу Абдуллина, стала победителем Кубка Англии сезона-2021/2022.

В финале турнира женская лондонская команда обыграла футболисток «Манчестер Сити» со счётом 3:2 после дополнительного времени. Сама Абдуллина в этой встрече на поле не вышла.

Ранее женская команда «Челси» стала чемпионом Англии нынешнего сезона. Таким образом, Алсу Абдуллина оформила золотой дубль в дебютном сезоне за синих.

Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. За женскую команду синих она успела провести 10 матчей во всех турнирах. Контракт россиянки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Алсу играет на позиции защитника.