Роман Широков: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» был. Это чистый фол

Бывший российский футболист Роман Широков считает, что арбитр Павел Кукуян верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:1) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» был. Это чистый фол», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Спорный эпизод произошёл в концовке матча. На 90+1-й минуте хавбек «Зенита» Андрей Мостовой реализовал 11-метровый удар и принёс своей команде ничейный результат.

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России несколько туров назад. Этот трофей покорился команде в четвёртый раз подряд.

«Спартак» за тур до конца РПЛ занимает в турнирной таблице 10-е место с 38 очками. 29 мая команда Паоло Ваноли сыграет в финале Кубка России с «Динамо».