«С «Зенитом» же без них сыграли!» Самедов — о бойкоте фанатами «Спартака» финала КР

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о решении активных болельщиков красно-белых не отменять бойкот, начатый из-за внедрения Fan ID, ради финала Кубка России с «Динамо».

«Скажется ли на игре «Спартака» отсутствие активных болельщиков? С «Зенитом» же они вчера как-то без них сыграли! В любом случае, конечно, у красно-белых много фанатов. Какая есть ситуация, такая есть. Тут уже ничего не поделаешь», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, встреча между двумя московскими командами состоится в столичных «Лужниках» 29 мая. Начало матча — в 17:00 мск.



В 1/8 финала Кубка России «Спартак» разгромил краснодарскую «Кубань» (6:1), затем в четвертьфинале обыграл московский ЦСКА (1:0), а в полуфинале был сильнее красноярского «Енисея (3:0). Подопечные Паоло Ваноли начали турнир с 1/8 финала, так как были участниками еврокубков. «Динамо» на групповом этапе Кубка России победило ставропольское «Динамо» (6:0) и «Оренбург» (3:0). В 1/8 финала команда Сандро Шварца прошла «Нижний Новгород» (3:0), а в четвертьфинале — калининградскую «Балтику», победив в серии пенальти. В полуфинале «Динамо» оказалось сильнее «Алании» (3:0).

Ваноли раскритиковал судей после матча «Спартака» и «Зенита»: