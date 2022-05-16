Фанаты «Спартака» не отменят бойкот матчей ради финала Кубка России

Активные фанаты московского «Спартака» не намерены прерывать бойкот матчей, начатый из-за внедрения Fan ID, даже ради финала Кубка России с московским «Динамо». Об этом заявил заводящий фанатов красно-белых Михаил Дивинский. Напомним, решающий матч национального Кубка пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».
«Друзья, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. И это действительно радостное событие! Надеюсь, мы отпразднуем победу нашей команды 29 мая в старейшем дерби Москвы.
Но сейчас хочу затронуть не менее важную тему — бойкот матчей основы в связи со скорым введением Fan ID. Читаю комментарии, в которых многие призывают отказаться от нашего решения и пойти на стадион в «Лужники».
Ребята, вы призываете отказаться от своих принципов, предать свои идеалы и нарушить своё слово! Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим.
Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал Кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем.
Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы! Отказавшись от отстаивания интересов сегодня — мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы.
И ещё раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!» — приводит слова Дивинского фанатское сообщество «Спартака» во «ВКонтакте».
- 16 мая 2022
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