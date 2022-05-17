Орлов: а если бы вратарь «Спартака» отбил пенальти? Какая после этого история с Кукуяном?

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).
«Судья в конце матча «Спартак» — «Зенит» дал свисток в пользу провинившихся. Он дал шанс «Спартаку». А если бы вратарь отбил? Хорошо, что Мостовой так хладнокровно и точно послал мяч в угол. А так бы выиграл «Спартак». Ну и какая после этого история с Кукуяном?
Был момент, когда вмазали Дугласу Сантосу. Тогда начиналась голевая атака на ворота. Посмотрите на эпизод – он же не остановил игру! Надо было штрафной дать. Там вообще смотрели, красная карточка или жёлтая. Конечно же это фол. Если один человек бьёт по ноге, а другой падает, то это что? Спартаковец убирал ногу, когда уже ударил. Но момент тонкий», — сказал Орлов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».
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