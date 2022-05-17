«Челси» квалифицировался в Лигу чемпионов после поражения «Арсенала» в матче АПЛ

«Челси» квалифицировался в Лигу чемпионов после того, как «Арсенал» потерпел поражение в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

Благодаря этому поражению «Челси» гарантировал себе место в топ-4 по итогам сезона АПЛ. На данный момент «Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 70 очков после 36 игр.

На четвёртом месте находится «Тоттенхэм», который записал в свой актив 68 очков после 37 игр. «Арсенал», в свою очередь, за тур до конца чемпионата Англии занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 66 очков после 37 игр. При этом, у команды ещё есть шанс попасть в зону Лиги чемпионов и обойти «Тоттенхэм».

В заключительном туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Эвертоном».