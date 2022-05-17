«Челси» квалифицировался в Лигу чемпионов после поражения «Арсенала» в матче АПЛ
Поделиться
«Челси» квалифицировался в Лигу чемпионов после того, как «Арсенал» потерпел поражение в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Благодаря этому поражению «Челси» гарантировал себе место в топ-4 по итогам сезона АПЛ. На данный момент «Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 70 очков после 36 игр.
На четвёртом месте находится «Тоттенхэм», который записал в свой актив 68 очков после 37 игр. «Арсенал», в свою очередь, за тур до конца чемпионата Англии занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 66 очков после 37 игр. При этом, у команды ещё есть шанс попасть в зону Лиги чемпионов и обойти «Тоттенхэм».
В заключительном туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Эвертоном».
Новость по теме«Челси» может вступить в борьбу за Роберта Левандовского
Комментарии
- 17 мая 2022
-
02:16
-
02:14
-
01:55
-
01:51
-
01:41
-
00:55
-
00:50
-
00:38
-
00:23
-
00:08
-
00:03
- 16 мая 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:24
-
23:13
-
23:06
-
22:51
-
22:42
-
22:41
-
22:32
-
22:28
-
22:19
-
22:19
-
22:09
-
22:01
-
21:48
-
21:46
-
21:27
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:45
Партнерский контент