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«Челси» может вступить в борьбу за Роберта Левандовского

«Челси» может вступить в борьбу за Роберта Левандовского
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски попал в сферу интересов «Челси», сообщает Goal.com.

По информации источника, английский клуб следит за ситуацией вокруг 33-летнего польского форварда и может побороться за игрока с «Барселоной», которая также проявляет интерес. Ранее стало известно, что Левандовски решил не продлевать соглашение с «Баварией». Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

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