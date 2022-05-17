Фердинанд назвал смешным непопадание Роналду в список претендентов на звание «Игрок года»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал смешным факт отсутствия нападающего Криштиану Роналду в списке претендентов на звание игрока года в английской Премьер-лиге.
«Сака номинирован на звание «Игрок года»? Я бы не поставил его выше Роналду, нет, не в этом сезоне. Роналду должен быть впереди как минимум трёх парней из списка.
Вероятно, Криштиану не выиграл бы, но с точки зрения его отсутствия в списке номинантов – это смешно. Он воспримет такое как неуважение, но это то, что его подпитывает, он наверняка подумал: «Как вы смеете?».
Если это основано на статистике, Роналду сказал бы: «Я забил больше голов, чем большинство из всех в этом списке, кроме Салаха, так о чём вы тогда говорите?», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
В список претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ попали Трент Александер-Арнольд, Джаррод Боуэн, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Мохамед Салах, Сон Хын Мин, Джеймс Уорд-Праус и Букайо Сака.
Неприятные поступки Криштиану Роналду.
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