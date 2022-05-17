«ПСЖ» намерен продлить контракт с воспитанником «Барселоны»
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Полузащитник «ПСЖ» Ксави Симонс, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, может подписать новое соглашение. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, представители парижан готовы вновь обсудить с агентами 19-летнего футболиста продление контракта.
Ранее сообщалось, что подписать Симонса готова «Барселона», воспитанником которой он является. Нидерландский футболист выступал за сине-гранатовых с 2010 по 2019 год.
За основной состав «ПСЖ» полузащитник в 11 матчах во всех турнирах отдал одну результативную передачу.
Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 37-й тур:
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