«ПСЖ» намерен продлить контракт с воспитанником «Барселоны»

Полузащитник «ПСЖ» Ксави Симонс, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, может подписать новое соглашение. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, представители парижан готовы вновь обсудить с агентами 19-летнего футболиста продление контракта.



Ранее сообщалось, что подписать Симонса готова «Барселона», воспитанником которой он является. Нидерландский футболист выступал за сине-гранатовых с 2010 по 2019 год.

За основной состав «ПСЖ» полузащитник в 11 матчах во всех турнирах отдал одну результативную передачу.

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